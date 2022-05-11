رسميا… المعبران الحدوديان “سبتة ومليلية” سيفتحان خلال الأيام القليلة القادمة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

على هامش اللقاء الثنائي الثاني من نوعه الذي جمع “ناصر بوريطة” ونظيره الإسباني “ألباريس” خلال فعاليات ملتقى التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكد الوزير الإسباني ان قرار فتح الحدود البرية “سبتة ومليلية” تم الإتفاق عليه بصيغة نهائية .

وحسب ما صرح به الوزير الإسباني فإن القرار قد إتخذ على المستوى السياسي إلى حين أن تحدد وزارة الداخلية الإسبانية تاريخ تفعيله مشيرا إلى أنه سيفعل خلال الأيام القليلة القادمة ، مما سيجعل المعبران هذه السنة وجهة لمئات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الاوروبية .

ويرجح مهتمون بهذا الملف تأخير فتح المعبران إلى أجل قريب لعلاقته بالإجراءات والشروط التي سيتفق عليها الجانبان في ما يخص التهريب المعيشي وإلزامية الحصول على التأشيرات من عدمها بالنسبة لساكنة عمالتي تطوان _ المضيق الفنيدق.

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