تقرير يطالب بتجريم “الاغتصاب الزوجي”
طالب تقرير حقوقي، الأربعاء، الحكومة بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها “لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، ولا تحمي الأسرة والطفل، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية”.
وقال مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في تقرير له إن المدونة للإذن بتعدد الزوجات يضع شروطا منها موافقة الزوجة الأولى، لكن الأرقام المعلنة تكشف أن الكثير من الأزواج يتزوجون أكثر من امرأة، إما نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال بعض الحيل.
وأشار تقرير المركز إلى أنه يتم حصر حالات الإجهاض المسموح بها في المغرب في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو عندما تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر، مؤكدة أن كلمة “صحة” فضفاضة وتُختصر في الجانب البدني دون النفسي أو الاجتماعي.
وذكر أن العمل المنزلي للزوجة غير معترف به، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الزوجة من الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وأوصى المركز بضرورة إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج.
كما أكد أن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة متفشية في المغرب، ويفيد البحث الذي أنجزته المندوبة السامية للتخطيط سنة 2019، بأن 57% من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف.
وطالب التقرير بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات قضية ذات أولوية، يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية
6 تعليقات
يجب أولا التخلص من هذه الأفكار الخامجة مثل هذه
.1/281- عن أبي هريرةَ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ متفقٌ عَلَيهِ.من هنا مصدر تخلف المسلمين لانهم لازالوا يعيشون قبل 1400 سنة.الملائكة تركت الاحتلال في اسرائيل والمجاعة في افريقيا والاطفال الذين يموتون في الحروب وكل مشاكل العالم ولم تنتبه الا لزوجة رفضت فراش زوجها مرة في حياتها. خرافات دمرت البشرية ودمرت العقول
وماهي نسبة الرجال الدين تعرضو للعنف سواء النفسي او اللفظي او الجسدي من النساء ؟يامنذوبية التخطيط وحقوق النساء
هاد الشي للي بقا لعنة الله عليكم الى يوم الدين
مجرد تساؤل.
ما فائدة منصة محمد السادس للحديث الشريف !!؟؟
إطلعت في بعض وسائل الإعلام أنه بأمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “منصة محمد السادس للحديث الشريف”.
غير أن الممارسات والتشريع في المغرب يخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.
جاء عنوان المقال كما يلي:
تقرير يطالب بتجريم “الاغتصاب الزوجي”.
لي رقاب الكلمات بوصف معاشرة الزوج لزوجته “اغتصاب” وقد حقق هؤلاء “الحقوقيين” مطلبهم. حيث بتاريخ 9/03/2020، ففي سابقة خطيرة وصادمة، أصدرت محكمة الأسرة بالرباط قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته.
وافتتح المقال بما نصه:
“طالب تقرير حقوقي، الأربعاء، الحكومة بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات”انتهى الاقتباس.
هؤلاء “الحقوقيون” يطالبون بما يتعارض مع ما جاء به محمد، بمنع تعدد الزوجات ومنع تجريم الإجهاض، ومنع تجريم الزنا الذي وصفوه بـ “ألرضائي”، ويطالبون بالمساواة في الميراث في تناقض تام مع الحديث الشريف.
ووصل الأمر في المغرب بنشر الكتب التي تنكر المعراج وتطعن في البخاري ومناقشتها من طرف من هب ودب على وسائل الإعلام المغربية والتواصل الاجتماعي بدون حسيب ولا رقيب.
ولم يسلم حتى الأطفال باستغلالهم في السياسة والعفو عن مغتصبيهم، حتى المناهج المدرسية للناشئة طالها العبث بأهل البيت، وأقصد هنا قصة الطعن في زواج السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
مجرد تساؤل.
هل هي رحمة الله أم رحمة أمير المؤمنين !!!!؟؟؟
وفي سابقة خطيرة أخرى، عكس ما جاء في الكتاب والسنة، وما تدعى إمارة المؤمنين بالاهتمام بالحديث، فلم يدعو أمير المؤمنين محمد السادس ليهودي مات بالرحمة فقط، بل أثبتها له. جاء ذلك في البرقية التي بعث بها الملك محمد السادس لتعزية أفراد أسرة سيمون ليفي، حيث جاء فيه ما نصه:
“تلقينا بتأثر كبير، نبأ وفاة المرحوم سيمون ليفي، رئيس الطائفة اليهودية بأكادير، تغمده الله بواسع رحمته” انتهى الاقتباس.
مع التشديد على عبارة “المرحوم “.
وهذا ما جاء به فقهاؤنا في تعزية غير المسلم، مقتبس من موقع “المنصة”:
” بيَّن علماء الدين أن حكم الترحم على غير المسلم حرام، ولا يجوز الترحم على مسيحي أو يهودي، أو من أي ملة غير الإسلام، وقد استنبط الفقهاء الحكم الشرعي من قوله تعالى: ” ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم”، وفي هذه الآية دلالة من رب العباد على أنه لا يجوز للمسلمين وحتى النبي نفسه أن يطلب المغفرة من الله للكفار والمشركين، حتى وإن كان بيننا وبينهم قرابة وصلة رحم. قال رسولنا الحبيب صلوات من الله عليه وسلامه: ” والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار“، وبناء على الآية السابقة لا يجوز لنا الترحم وطلب المغفرة والرحمة من الله لليهود والنصارى، وكذلك المشركين، فهم إن لم يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم وما جاء به كفار ومن أهل النار، فقد قضي الأمر.” انتهى الاقتباس
Le pays est soumis au diktats des pays de l’ouest hypocrite, demain ils chercheront a mettre dans la constitution du pays , le mariage entre les memes sexes, et ils appelleront ça droit humains, quels aberrations, de vouloir changer le patrimoine culturel d’une nation, les occidentaux ont leur religion et nous la notre, nous ne pouvons jamais se marier. Sinon, cet Satan qui a raison sur tout et tous.. dites moi seulement pourquoi tous les pays occidentaux soutiennent l’Ukraine par tous les moyens militaires et économiques. Zelenski n’est investi d’être un prophète des occidentaux. Aucun sens la guerre pouvait être éviter, s’il y avait une écoute de tous les peuples de la région. on s’en va lentement mais sûrement vers une .guerre totale en Europe