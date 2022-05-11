المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد
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تقرير يطالب بتجريم “الاغتصاب الزوجي”

2022-05-11 / 18:11
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هبة بريس _ الرباط

طالب تقرير حقوقي، الأربعاء، الحكومة بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها “لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، ولا تحمي الأسرة والطفل، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية”.

وقال مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في تقرير له إن المدونة للإذن بتعدد الزوجات يضع شروطا منها موافقة الزوجة الأولى، لكن الأرقام المعلنة تكشف أن الكثير من الأزواج يتزوجون أكثر من امرأة، إما نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال بعض الحيل.

وأشار تقرير المركز إلى أنه يتم حصر حالات الإجهاض المسموح بها في المغرب في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو عندما تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر، مؤكدة أن كلمة “صحة” فضفاضة وتُختصر في الجانب البدني دون النفسي أو الاجتماعي.

وذكر أن العمل المنزلي للزوجة غير معترف به، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الزوجة من الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وأوصى المركز بضرورة إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج.

كما أكد أن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة متفشية في المغرب، ويفيد البحث الذي أنجزته المندوبة السامية للتخطيط سنة 2019، بأن 57% من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف.

وطالب التقرير بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات قضية ذات أولوية، يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية

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