إصابة بيل غيتس بفيروس كورونا

2022-05-11 / 17:50
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هبة بريس - وكالات

أعلن الملياردير الأمريكي، المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، قائلا إنه يعاني من أعراض خفيفة.

وكتب غيتس في تغريدة عبر “تويتر”، إنه سيعزل نفسه حتى يتعافى مرة أخرى، قائلا: “أنا محظوظ لأنني تلقيت اللقاح، وأن أكون قادرا على الوصول إلى الاختبارات والرعاية الطبية الرائعة”.

وكان بيل غيتس محذرا ومتحدثا باستمرار عن “كوفيد 19″، وأخيرا، أصبح مؤيدا قويا لتخفيف التدابير الوبائية، وتمكين البلدان الفقيرة من الوصول إلى اللقاحات والأدوية، ولعبة مؤسسته دورا في سبيل مكافحة الجائحة.

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