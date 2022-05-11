حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

“بقال” يغرر بقاصر ويهتك عرضها داخل محله بتيفلت.. والأمن يعتقله

2022-05-11 / 17:43
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هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، يظهر قيام شخص بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها داخل محل بقالة، حيث باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تيفلت قد رصدت، بتاريخ 07 ماي الجاري، مقطع فيديو يوثق لتعرض فتاة قاصر للتغرير المقرون بهتك العرض من قبل صاحب محل للبقالة، حيث تم على الفور فتح بحث قضائي مكن من الإحاطة بظروف وملابسات هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.

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