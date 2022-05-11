حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

“بقال” يغرر بقاصر ويهتك عرضها داخل محله بتيفلت.. والأمن يعتقله

2022-05-11 / 17:43
0
هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، يظهر قيام شخص بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها داخل محل بقالة، حيث باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تيفلت قد رصدت، بتاريخ 07 ماي الجاري، مقطع فيديو يوثق لتعرض فتاة قاصر للتغرير المقرون بهتك العرض من قبل صاحب محل للبقالة، حيث تم على الفور فتح بحث قضائي مكن من الإحاطة بظروف وملابسات هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهر في فيديو يعتدي على صاحب محل تجاري.. توقيف شخص بمكناس

ظهر في فيديو يعتدي على صاحب محل تجاري.. توقيف…

2022-05-11 / 17:08
Photo of لأول مرة …مراكش تحتضن المؤتمر الدولي للسيارات العتيقة

لأول مرة …مراكش تحتضن المؤتمر الدولي للسيارات العتيقة

2022-05-11 / 16:03
Photo of بتنسيق مع الديستي .. إيقاف متهم بحيازة وترويج المخدرات بمكناس

بتنسيق مع الديستي .. إيقاف متهم بحيازة وترويج المخدرات…

2022-05-11 / 15:54
Photo of أمن سطات يقود حملات أمنية ليلية بالأحياء

أمن سطات يقود حملات أمنية ليلية بالأحياء

2022-05-11 / 14:28
Photo of نقابة الصحفيين: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة “جريمة نكراء”

نقابة الصحفيين: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة “جريمة نكراء”

2022-05-11 / 14:15
Photo of إنزكان : حجز أربعة أطنان من مسكر ” الماحيا”

إنزكان : حجز أربعة أطنان من مسكر ” الماحيا”

2022-05-11 / 13:58
Photo of العدوي: تحويلات مغاربة العالم ساهمت في تحسن مدخرات العملة الصعبة

العدوي: تحويلات مغاربة العالم ساهمت في تحسن مدخرات العملة…

2022-05-11 / 13:17
Photo of كان في ضيافة الأمن.. وفاة ثلاثيني بعد نقله لمستشفى تطوان

كان في ضيافة الأمن.. وفاة ثلاثيني بعد نقله لمستشفى…

2022-05-11 / 12:04
Photo of تزامنا مع اختطاف طفلة من طرف “حراكة”.. اختفاء قاصر جديدة بالدار البيضاء

تزامنا مع اختطاف طفلة من طرف “حراكة”.. اختفاء قاصر…

2022-05-11 / 11:26
Photo of أمن طنجة يوقف 3 أشخاص ويحجز 9656 قرص مخدر

أمن طنجة يوقف 3 أشخاص ويحجز 9656 قرص مخدر

2022-05-11 / 09:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق