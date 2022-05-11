صورة تعبيرية

ظهر في فيديو يعتدي على صاحب محل تجاري.. توقيف شخص بمكناس

2022-05-11 / 17:08
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هبة بريس - مكناس

تفاعلت ولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائط الاتصال الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتعريض صاحب محل تجاري لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، حيث باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة بنفس المدينة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت، بتاريخ 09 ماي الجاري، بإشعار حول تورط المشتبه في الاعتداء على صاحب محل تجاري، فضلا عن إلحاقه لخسائر مادية بالواجهة الزجاجية وسيارة خاصة بالقرب من هذا المحل التجاري، بحيث تم على الفور فتح بحث مكن من تحديد هويته وتوقيفه من قبل عناصر فرقة مكافحة العصابات، وذلك بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.

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