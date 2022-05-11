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الصحراء المغربية .. رومانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2022-05-11 / 17:02
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هبة بريس

جددت رومانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 ، كأساس جاد وذي مصداقية لحل النزاع حول قضية الصحراء المغربية.

وذكر بيان مشترك، صدر في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بمراكش، مع نظيره الروماني، السيد بوغدان أوريسكو، أن ” رومانيا تجدد دعمها للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه ومقبول من كافة الأطراف لقضية الصحراء “.

كما نوهت رومانيا بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب، في هذا الإطار، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.

وأعرب الوزيران عن عزمهما مواصلة الحوار لصالح تعددية أطراف متجددة، واتفقا على اتخاذ إجراءات منسقة داخل الأمم المتحدة لصالح السلم والأمن الدوليين.

كما أكد السيد بوريطة والسيد أوريسكو على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.

واتفقا على توطيد هذه العلاقات الثنائية في أفق بناء شراكة معمقة، وذلك من خلال تكثيف الحوار السياسي، وإحداث إطار للتعاون الاقتصادي المتجدد، فضلا عن إقامة تعاون متجدد في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي و الابتكار والتكنولوجيا الرقمية والفعل الثقافي.

وسيتم تعزيز هذه الشراكة من خلال تعبئة الجهات الفاعلة غير الحكومية، على غرار تلك المسؤولة عن التعاون اللامركزي في خدمة التنمية الإقليمية وزيادة الروابط بين دوائر الأعمال.

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تعليق واحد

  1. البارح مصر تجدد دعمها و اليوم البحرين تجدد دعمها و غدا الإمارات تجدد دعمها و بعد غدا السعودية تجدد دعمها…..و الشهر الجاي جزر الوقواق تجدد دعمها و العام الجاي سكان كوكب زحل تجدد دعمها…. والله مللنا من هاته الأخبار، الدول فقط كاتدير الصواب مع بعضياتها و السلام لأن الديبلوماسية تفرض عليهم ذلك، المشكل خاصو يتحل مباشرة مع الجزائر و البوليساريو…وباراكا علينا من أخبار ديال جوج دريال ديال الدول تجدد دعمها راه طلع ف الراس.

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