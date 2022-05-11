الاتحاد الأوروبي يطالب بـ”تحقيق مستقل” في مقتل شيرين أبو عاقلة

هبة بريس - وكالات

ندد الاتحاد الاوروبي الاربعاء باغتيال الصحافية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان “لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون (عنها) أمام القضاء”

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