الاتحاد الأوروبي يطالب بـ”تحقيق مستقل” في مقتل شيرين أبو عاقلة
هبة بريس - وكالات
ندد الاتحاد الاوروبي الاربعاء باغتيال الصحافية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان “لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون (عنها) أمام القضاء”
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1
1
13 تعليقات
اللهم بحق عظمة هذه الايام المباركة أن تنزل سخطك وغضبك على الصهاينة وان تريهم من عجائب قدرتك وتزلزل قلوبهم خوفا ورعبا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تخلي منهم احدا يارب يا سامع الصوت الواحد القهار اقهرهم بقوتك وعظمتك..
اللهم عليك باليهود تجبروا وطغوا وصلت أيديهم الى قتل الصحافيين.اللهم الشعب الفلسطيني سدد رميهم وثبت أقدامهم وأيّدهم بنصرك وأعنهم ولا تعن عليهم اللهم إنّا نستودعك القدس والمسجد الأقصى أهلها جنودها شبابها نسائها أطفالها اللهم احفظ فلسطين بحفظك ورعايتك..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل..
انكشف الوجه الحقيقي للاحتلا الكهيوني لاحرية ولا ديمقراطية ولا حقوق انسان فقط القمع والجرائم ضد الانسانية يدافعون عنها ويطعنون بالمسلمين والاسلام . ولازالوا المجازر مستمرة..
اسرائيل لا تحترم الصحفيين فأين المنظمات الغير الحكومية التي دائما ما تطل علينا بتقاريرها عن حرية الصحافة..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اللهم عليك بكل من يتجبر على المستضعفين..
لا يوجد شىء اسمه حقوق الصحافة سوى العنف والقتل وعدم احترام مهنة الصحافة..
ايه هذه الحادثة لو حدثت بدولة غربية مثل ايطاليا او المانيا لتدخلت الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الصحافة وحقوق الأقلية وووو ..
حقوق الانسان والصحافة تطبق على الدول الغربية وهم ليس فيهم درة الانسانية..
نعيش نظام وقانون الغاب أينما كان المواطن وارتحل. لا وجود لللديموقراطية و لحقوق الانسان في العالم كلها شعارات وتبجحات.
اللهم اوقد نار الفتنة بينهم كما اشعلوا النيران في البلدان العربية وقالو وذبحوا ابناءها ونساءها ورجالها ..
رحمها الله واسكنها فسيح جناته وجزاها عنا كل خير. وان اليه وانا اليه راجعون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربي يرحمها ويجعلها من الشهداء و يسكنها فسيح جناته..