بتأثر كبير.. فنانون مغاربة ينعون شهيدة المهنة “شرين ابو عاقلة”

2022-05-11 / 14:48
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نجلاء مزيان - هبة بريس

بحزن عميق، حرص مجموعة من الفنانين المغاربة على نعي شهيدة مهنة المتاعب الصحفية شرين ابو عاقلة، عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد، نشر النجم المغربي سعد لمجرد عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام، صور الفقيدة معلقا عليها:” إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل”.

و بدورها كتبت النجمة المغربية أسماء لمنور:”الشهيدة شرين أبو عاقلة، لأكثر من عقدين ارتبطت صورتها و صوتها في ذاكرتي بأخبار فلسطين الحبيبة والقدس الشريف ، معرضة روحها لكل المخاطر حتا لوطنها وقضيتها وإخلاصا لمهنتها (مهنة المتاعب)”.

و واصلت قائلة :”إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك لمحزونون”.

و في سياق متصل، علق الفنان المغربي صديق مكوار :”جريمة بشعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي رحم الله الشهيدة شرين ابو عاقلة”.

و نشر عزيز حطاب صور الراحلة أبو عاقلة مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الصحفية تكتب الخبر الأخير بدمائها، انا لله وانا إليه راجعون”.

و يشار أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قُتِلت صباح يومه الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت بإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

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‫4 تعليقات

  1. شيرين الله يرحمها والمشكل انها مسيحية،وليست مسلمة،والدين عند الله الاسلام

  3. ببالغ الحزن والاسى العميقين تلقيت نبأ استشهاد احدى بطلات الحرية والتحرير واحدى المخلصات الواجب المهني والوطني الشهيذة شيرين ابو عقلة على يد الغدر الصهيوني الغاشم في جريمة نكراء وتعد الفقيدة من خيرة الصحفيين نقلا وتعليقا للحذث من خلال ساحة النصر والفداء سيبقى التاريخ يذكرها على مر الزمن فتعازينا الحارة لاسرتها وعبرها الشعب الفلسطيني الأبي والشقيق وكل الشعوب العربية والإسلامية وادعو لشهيذة الدين والوطن بالرحمة والغفران وانا لله وانا اليه راجعون

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