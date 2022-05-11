إنزكان : حجز أربعة أطنان من مسكر ” الماحيا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح المركز الترابي للدرك بالقليعة التابع لسرية إنزكان ، يوم أمس الثلاثاء العاشر من ماي الجاري، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالقليعة التابع لسرية الدرك الملكي بإنزكان أيت ملول، يوم أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، من تفكيك مصنع سري متخصص في صناعة وتقطير مسكر “الماحيا”، بمنطقة تدارت ، وحجز ما يفوق 4000 لتر جاهزة للتوزيع .

وقالت مصادر الجريدة، أن عملية مداهمة المصنع اسفرت عن إعتقال صاحبه وهو من ذوي السوابق القضائية في نفس المجال مع حجز كمية من المخدرات ، وآليات صنع ” الماحيا”.

وقد تم الاستماع إلى الموقوف مع إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، واحالة المحجوز على مصلحة الجمارك الجهوية لتحديد الدعيرة بحسب القانون الجاري به العمل.

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