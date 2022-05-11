شروط الحج تفرق بين الأزواج المغاربة و الوزارة تصطدم مع أصحاب القرعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت قبل أيام وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بلاغا أكدت فيه التدابير التي ستحيط بعملية الحج لهذا العام و منها اشتراط أن يكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957.

و أكدت الوزارة في ذات البلاغ أنه سيؤخذ الحجاج المغاربة، في حدود النسبة المحددة، من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن.

و أوضحت وزارة التوفيق أن المستبعدين بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظون بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح.

هاته الشروط وضعت عددا من الأزواج في موقف لا يحسدون عليه، حيث برزت للواجهة حالات أزواج تم اختيارهم في قرعة الحج و يكون سن الزوج متجاوزا ل65 سنة بينما الزوجة أقل من ذلك.

هاته الحالات و عددها كثير وفق مصدر مطلع، ستجبر من خلالها الزوجة على الذهاب للحج دون زوج أو العكس، مما جعل الأزواج في أغلب الحالات يرفضون ذلك نظرا لصعوبة سفر زوجاتهم دون رفيق خاصة بالنسبة للحجاج الذين ستؤطرهم الوزارة و ليس وكالات الأسفار.

و لجأ الأزواج الذين منحتهم القرعة حق الاستفادة من مناسك الحج و صدمهم شرط السن في الاستفادة لمسؤولي الوزارة بعدما عجز قياد و عمال الأقاليم التي ينتمون لها في إيجاد صيغة مقبولة لهذا المشكل.

و حسب متضررين فلا يمكن لزوج أن تسافر زوجته لقضاء المناسك و يتم حرمانه هو فقط بسبب أشهر قليلة بينهما، متسائلين: “في حالة إيلا عيالاتنا ما مشاوش هاد العام واش عندهم الحق يمشيو معانا العام جاي و لا صافي نوبتهم في القرعة غتفوت”.

أسئلة و أخرى حاولنا نقلها لمسؤول جهوي من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية غير أن الأخير اعتذر عن تقديم إجابات شافية، و اكتفى بالتأكيد على أن السلطات السعودية هي من اشترطت هاته الأمور و الوزارة تبذل جهوذا كبيرة للبحث عن حلول توافقية تضمن حق الحجاج في الاستفادة رفقة زوجاتهم من الحج و إذا كان أي مستجد في الموضوع فالوزارة المركزية هي المخول لها إخبار الرأي العام بذلك من خلال بلاغات رسمية.

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