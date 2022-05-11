كان في ضيافة الأمن.. وفاة ثلاثيني بعد نقله لمستشفى تطوان

هبة بريس - تطوان

علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية، قد وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، وذلك بعد نقله للمستشفى المحلي بنفس المدينة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تطوان كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع لجميع الأشخاص الذين كانوا موضوع تدبير الحراسة النظرية كما تم تفريغ محتويات كاميرا المراقبة الخاصة بمكان الايداع من أجل تحديد ظروف وملابسات القضية.

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