مراكش.. انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

2022-05-11 / 11:50
0
هبة بريس

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي ينظم لأول مرة بأرض إفريقية، بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، السيد أنطوني بلينكن.

وسيسلط هذا الاجتماع الدولي الوازن، بحضور ممثلي أزيد من 80 بلدا ومنظمة دولية، الضوء على التحديات التي يفرضها الإرهاب بجميع أشكاله، وتموقع التنظيم الإرهابي بالقارة الإفريقية.

وخلال هذا الاجتماع، سيستعرض وزراء التحالف المبادرات المتخذة في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات داعش، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي، في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة تنظيم داعش، مع التركيز على القارة الإفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ويجسد احتضان المملكة لهذا الحدث، حسب المصدر ذاته، الثقة والاعتبار اللذان تحظى بهما المقاربة المتفردة التي طورها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مكافحة الإرهاب، وأيضا من أجل الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية ضمن الهيئات متعددة الأطراف.

يذكر أن التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تأسس في شتنبر 2014، يهدف إلى القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وفق مقاربة متعددة التخصصات، مدمجة وشمولية، بين البلدان والمؤسسات الإقليمية التي تسعى لاجتثاث الطموحات التوسعية لهذا التنظيم الإرهابي وتفكيك شبكاته. ويضم التحالف 84 دولة ومنظمة دولية شريكة تنتمي لمختلف مناطق العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالإجماع.. “المستشارين” يصادق على قانون تنظيم “الإحسان العمومي”

بالإجماع.. “المستشارين” يصادق على قانون تنظيم “الإحسان العمومي”

2022-05-11 / 11:07
Photo of التحالف الدولي ضد داعش.. مساعدة كاتب الدولة الأمريكي تقود وفدا إلى مراكش

التحالف الدولي ضد داعش.. مساعدة كاتب الدولة الأمريكي تقود…

2022-05-11 / 10:10
Photo of في مباحثات مع العلمي.. سامح شكري يأمل في تعزيز العلاقات

في مباحثات مع العلمي.. سامح شكري يأمل في تعزيز…

2022-05-11 / 09:24
Photo of من جديد … ” الباريس” يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء

من جديد … ” الباريس” يجدد دعم بلاده لمقترح…

2022-05-11 / 00:11
Photo of “الباريس” يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

“الباريس” يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية…

2022-05-11 / 00:00
Photo of بوريطة: علاقة المغرب بإسبانيا ليست ضد أحد

بوريطة: علاقة المغرب بإسبانيا ليست ضد أحد

2022-05-10 / 22:49
Photo of في اتصال هاتفي … بوريطة يتباحث مع كاتب الدولة الأمريكي

في اتصال هاتفي … بوريطة يتباحث مع كاتب الدولة…

2022-05-10 / 22:28
Photo of أخنوش.. الحكومة ستشكل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء

أخنوش.. الحكومة ستشكل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين…

2022-05-10 / 22:20
Photo of الصحراء المغربية.. النيجر تشيد بجهود المغرب في إطار الأمم المتحدة

الصحراء المغربية.. النيجر تشيد بجهود المغرب في إطار الأمم…

2022-05-10 / 21:45
Photo of باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية

باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة…

2022-05-10 / 18:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق