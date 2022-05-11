التقدم و الاشتراكية يتجه لتأجيل مؤتمره الوطني في انتظار استكمال تجديد هياكله

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل حزب التقدم و الاشتراكية تجديد هياكل الحزب بمختلف أقاليم و عمالات المملكة و ذلك قبيل عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر.

و بعدما تسربت معطيات من داخل قيادة حزب الكتاب بكون عقد مؤتمر الحزب سيكون في الأسبوع الأخير من شهر ماي، يبدو أن الحزب سيكون مجبرا على قرار التأجيل لأسابيع إضافية في انتظار استكمال تجديد الهياكل.

و في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد عقد المؤتمر الوطني لحزب التقدم و الاشتراكية ، ما تزال المعطيات الخاصة برغبة المترشحين لخلافة نبيل بنبعد الله طي الكتمان و ذلك في ظل الدعم الذي يحظى به الأخير من طرف أعضاء الحزب.

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