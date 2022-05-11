الجامعة العربية: قتل شيرين أبو عاقلة “جريمة بشعة”

2022-05-11 / 11:16
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هبة بريس - وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في بيان شديد اللهجة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن أبو الغيط يدين “بأشد العبارات” مقتل “الصحفية الشهيدة” مراسلة قناة الجزيرة، برصاص القوات الإسرائيلية.

ووصف أبو الغيط الواقعة بأنها “جريمة بشعة” في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا.

وأعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

وجاء في بيان الأمين العام أن “الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني”.

وحمل أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن “هذه الجريمة المُفجعة”، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبيها “الآثمين”، على حد تعبيره.

واعتبر الأمين العام ان اسم “الشهيدة أبو عاقلة” سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعا عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع.

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