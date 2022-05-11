الكاف: إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 ماي بنيجيريا

هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن اختيار ملعب “غودسويل أكبابيو” الدولي في أويو بنيجيريا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2021/2022 يوم الجمعة 20 ماي الجاري.

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه هي المباراة النهائية الأولى لكأس كبرى عابرة للقارات يتم استضافتها على أرضية ملعب “غودسويل أكبابيو” الدولي في أويو، وهي عاصمة ولاية أكوا إيبوم، موطن فريق الدوري النيجيري الممتاز أكوا يونايتد.

ولا تزال أربعة فرق في السباق للفوز بكأس الكونفيدرالية “توتال إنرجيز 2021/22” . ففي المباراة الأولى من ذهاب نصف النهائي ، سجل “تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية هدفا متأخرا ليحقق الفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

وفي نصف النهائي الثاني ، شهدت مباراة الذهاب بين الأهلي الليبي طرابلس وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا فوز أورلاندو بايرتس بنتيجة 2-0 .

وتقام مباراتا الإياب من نصف النهائي يوم الأحد 15 مايو 2022.

وفي العام الماضي استضافت كوتونو عاصمة بنين ، نهائي كأس الكونفدرالية حيث تغلب الرجاء الرياضي على شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

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