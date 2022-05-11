تزامنا مع اختطاف طفلة من طرف “حراكة”.. اختفاء قاصر جديدة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في الوقت الذي تحول فيه موضوع اختطاف طفلة قاصر من طرف مهاجرين سريين ينتمون لإحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بمدينة الدار البيضاء لموضوع يشغل بال الرأي العام، فجر والد فتاة أخرى قضية جديدة تتعلق باختفاء إبنته القاصر.

و حسب التصريحات التي قدمها الأب، فالموضوع يتعلق بتلميذة قاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت عن منزل والديها منذ أيام و لم يظهر لها أثر بعدما كانت الأسرة في الوهلة الأولى تعتقد أنها بالمؤسسة التعليمية حيث تتابع دراستها.

و أوضح الأب المكلوم أنه بحث بمعية باقي أفراد الأسرة و المعارف عن إبنته في كل الأماكن التي يمكن أن تذهب إليها من محطة طرقية و محطات قطار و عند صديقاتها و لم يتم العثور عليها.

و أضاف الأب أنه وضع شكاية لدى عناصر الأمن تفيد باختفاء ابنته بمنطقة عين السبع غير أنه لم يتم التفاعل مع الشكاية بالشكل الذي أراده والد الفتاة.

و شدد الوالد على أن هاتف الفتاة الشخصي خارج نطاق الخدمة حاليا و إدارة المؤسسة لم تقم بالتبليغ عن تغيبها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، مدليا بأوصافها و رقم هاتفها و صووتها لمن تعرف عليها.

تفاصيل أوفى بخصوص حالة اختفاء تلميذة بالدار البيضاء تجدونها في الفيديو التالي:

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