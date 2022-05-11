بالفيديو.. ليلة سوداء بالدار البيضاء و ملثمون يهشمون السيارات و المقاهي بالسيوف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هي الدار البيضاء ، هي المدينة التي بكثرة الإجرام الذي عدنا نراه فيها أضحت مدينة سوداء، قاتمة اللون و المنظر، لا يكاد يمر يوم بهاته المدينة دون أن نسمع خبر مجرمين يعيثون في الأرض فسادا متحدين كل القوانين.

هاته المرة من قلب البرنوصي، و في ساعات الليل الماضية، أقدم مجهولون ملثمون على مهاجمة بعض المقاهي بالمنطقة و ترويع زبنائها و محاولة الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير.

و قام الملثمون “المجرمون” بتهشيم زجاج بعض السيارات التي كانت مركونة بإحدى شوارع البرنوصي بالدار البيضاء و هم في حالة غير طبيعية وفق ما أكده عدد من الشهود العيان و وفق ما وثقته كاميرات المراقبة لمحلات من بينها مقهى تعرض لهجوم بالسيوف من طرف هؤلاء المنحرفين.

صاحب مقهى متضرر صرح لهبة بريس أنه فوجئ بهجوم غرباء مجهولين يحملون سيوفا على محله، مؤكدا بأن هاته الظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بالرغم من المجهودات الجبارة التي يبذلها عناصر الأمن.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الحادث تجدونها في المقطع المصور التالي:

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