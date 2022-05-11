الرئاسة الفلسطينية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل شيرين ابو عاقلة

2022-05-11 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة إسرائيل باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.

وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما حيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف

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تعليق واحد

  1. الله يرحمها يا رب.لقد عشنا معها لسنوات كانت تقربنا من الحدث و تصور على مقربة من الجنود و من المدرعات .اذا ماتت شرين هناك شعب حي لا زال يقاوم و سيبقى يقاوم و هو مذكور في سورة الإسراء و كفى بالله وكيلا.

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