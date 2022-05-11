أمن طنجة يوقف 3 أشخاص ويحجز 9656 قرص مخدر

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 10 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و31 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بحي “البرانص” بمدينة طنجة وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بداخل منازلهم عن حجز ما مجموعه 9656 قرص مخدر تتنوع ما بين أقراص إكستازي وأقراص طبية مخدرة، كما تم كذلك حجز 700 غرام من مخدر الشيرا وعدة جرعات من مخدر الكوكايين.

عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من حجز أسلحة بيضاء وميزان إلكتروني وهواتف نقالة وحواسيب الكترونية ودراجة نارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0