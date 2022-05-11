في مباحثات مع العلمي.. سامح شكري يأمل في تعزيز العلاقات

هبة بريس - وكالات

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الانشغال المشترك.

وأضاف المصدر ذاته أن الطالبي العلمي أعرب، بالمناسبة، عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، للتواصل والتباحث بشأن العديد من النقاط ذات صلة بالعلاقات المغربية المصرية خاصة البرلمانية، الثنائية والمتعددة الأطراف.

كما أبرز رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية القوية والمتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مشددا على مركزية العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تعززت عبر قناتي التنسيق والتشاور المستمر مع نظراءه بجمهورية مصر العربية.

من جانبه، سلط وزير الخارجية المصري الضوء على تجدر العلاقات بين البلدين عبر التاريخ وفي مختلف المستويات، حيث أعرب عن أمله في تعزيزها على المستوى الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن التنسيق والعمل البرلماني المشترك يشكل، على هذا المستوى، دعامة أساسية لإعطاء دينامية خاصة للعلاقات المغربية المصرية.

كما شدد المسؤول المصري، حسب البلاغ، على أهمية التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المطروحة على أجندة أولويات العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة ما يتعلق بالتنمية والاستثمار والأمن والاستقرار والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة، وخاصة الأدوار المنوطة بالبرلمانات وطنيا وقاريا ودوليا في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

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