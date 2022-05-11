مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي
هبة بريس - وكالات
قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية المحتلة.
كما أفادت بإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.
وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة.
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.
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9 تعليقات
رحمها الله وأنزلها منازل الشهداء يا رب.
اللهم انتقم من المجرمين وشتت اللهم شملهم فانهم قد طغوا وليس هنالك من يحاسبهم على ارهابهم واجارمهم
هذا هو وجه اليهود في علمنا اليوم ، لا يحترمون اي شيء ، و يتباكون عند الغرب ليساعدهم بالمال والسلاح ضد الانسانية . لما يستفيق الغرب من سباته ، يكون الوقت قد فات . هم سبب جميع الامراض في هذا الكون ، و يبدون للبشرية انهم مضلومين من جميع المخلوقات . انشر جزاكم الله
انا لله و انا اليه راجعون . اللهم انصر المرابطين في فلسطين و انتقم من القتلة احفاذ الخنازير
رحمة الله على شهيدة الصحافة. اسكنها الله فسيح جنانه.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة فهي من الشهداء و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات با أحياء عند ربهم يرزقون.
انتظر ابناء عم الصهاينة من العرب اللذين اعتبروا المقاومة ارهابا وادانوا واتصلوا برئيس الصهاينة وواسوه وبكوا لبكائه …….رحم الله شهداء فلسطين التابتين على الحق المدافعين عن ارضهم وعرضهم ودينهم والخزي والعار للمطبعين اللاهثين خلف الصهاينة .
مبروك للنظام المغربي التطبيع مع قتلة النساء و الأطفال و الشيوخ و الأبرياء، لا صلح ولا معاهدات مع إسرائيل، لهم دينهم ولنا ديننا، فقط، و انتهى الكلام.
هدا هو الشعب الفلسطيني البطل يقدم على مر الايام قوافل الشهداء ومن مختلف الأعمار والاعمال وشيرين تنضاف لهده القوافل فهي شهيدة قضية وشهيدة مهنة، اللهم يا ربي تقبلها عندك من الشهداء الأبرار في جوار سيد البشر والهم دويها الصبر والسلوان وعزاءنا لشعب الجبارين ولقناة الجزيرة وانا لله وانا اليه راجعون.
باختصار انهم قتله الاطفال، الصحافه، الابرياء، قتله الشجر الحجر، انهم اعداء الحياه،وجب مقاطعتهم، محاسبتهم.
الساكت على جرائهم شيطان اخرس