مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي

2022-05-11 / 09:09
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هبة بريس - وكالات

قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت بإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

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