طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار طقس حار بكل من جنوب البلاد، ومنطقة سوس وأقصى الجنوب-الشرقي و محليا داخل المملكة.

كما يتوقع نزول قطرات متفرقة قد تكون رعدية بالأقاليم الجنوبية، والأطلسين الكبير والصغير ومنطقة سوس والسواحل الوسطى، فيما ستتشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا بالقرب من السواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية.

و يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة مع تناثر حبات من الغبار بالجنوب الشرقي ومحليا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 8 و 15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 13 و18 درجة بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية والبوغاز وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة بالمناطق الشمالية، والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس والغرب، والسهول الغربية للأطلس، وبغرب الأقاليم الجنوبية، و ما بين و 25 و 32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والمتبقي من المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية وكاب بارباص، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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