خوسيه الباريس

من جديد … ” الباريس” يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء

2022-05-11 / 00:11
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء. لافتا إلى أن دينامية العمل في مختلف القضايا المشتركة تسير بشكل جيد بما في ذلك استئناف “عملية مرحبا”، وكذلك فيما يتعلق باللجنة المعنية بالحدود

جاء هذا التأكيد خلال ندوة صحفية مع نظيره ناصر بوريطة على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد بمدينة مراكش .

وأشار إلى أن المغرب يتحول إلى سوق لإسبانيا في الخارج، خاصة أن مدريد هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى العالم

الى ذلك ؛ لفت بوريطة إلى أن المغرب يريد استمرار التنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، مع التأكيد على أن العلاقة بين البدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين.

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