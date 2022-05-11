“الباريس” يثمن جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن التقارب بين بلاده والمغرب شمل جميع المجالات.

وأضاف ألباريس خلال ندوة صحفية بمراكش على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد بمدينة مراكش، إن إسبانيا تريد تعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر

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وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين البلدين نهاية العام يمثل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وثمن وزير الخارجية الإسباني جهود المغرب التي يقوم بها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما ترتب عليها من الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية لجزر الكناري، وكذلك تراجع الأعداد التي كانت تذهب لإسبانيا.

واشاد الأخير بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وأنه يؤكد على الدور الذي يقوم به المغرب في هذا الإطار

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