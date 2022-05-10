بوريطة : من يريد حل مشكلة الصحراء يمكنه أن يدفع نحو “الحكم الذاتي”
قال وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، إن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الحكومة الإسباني والعاهل المغربي الملك محمد السادس، جرى تنفيذ العديد من أهدافها.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية مع نظيره الإسباني، على هامش الاجتماع الوزاري لـ “التحالف الدولي ضد داعش” المنعقد بمدينة مراكش
وكشف وزير الخارجية إن البيان المشترك الصادر عن المحادثات بين ملك المغرب ورئيس الحكومة الإسباني حدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب تنفيذها ووضعها حيز التنفيذ لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
وشدد على أن المغرب يقدر موقف إسبانيا من الصحراء في إطار الحركة الدولية لدعم إيجاد حل للنزاع المفتعل.
واعتبر أن: “موقف إسبانيا من الصحراء ا منسجم مع أغلب الدول العربية ودول العالم، وأن الحل الممكن هو الحكم الذاتي في إطار احترام الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه
وقال بوريطة ..” من يريد حل المشكلة يمكنه أن يدفع نحو الحل الوحيد الواقعي المرتبط بالحكم الذاتي”.
تعليق واحد
كيف يمكن لك ان تتطبق الحكم الذاتي و تسعون في الميا تكره ذالك و تكن العداء الا محدود المغرب ؟ هل نسيت اكديم ازيد ، كل اهل الخيام في تندوف سيشعلون نارا في الاقاليم الجنوبية المغربية ، و الله ثم و الله هذه حقيقة ربما تنسونها ،. إن الحزائر ما لم تستطيع ان تفعله الان لا بالمرتزقة ولا بجيشها تنظر الفرصة و سيكون الويل ثم الويل على سكان الدين يعيشون في امن وامان الان . الحكم الذاتي طبقه الان قبل الغد مع سكان الاقاليم الحاليين . اظن لا أحد في بلد و لا في الدنيا ، يقبل سلامكم الدين . احذروا من الفخ الذي ستضعون فيه نفسكم و انتم في سبات و تنسوا الصورة الحقيقية و الواقعية التي تريدها شرذمة الجزائر مع كلابها المدربة .