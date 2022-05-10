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بوريطة : من يريد حل مشكلة الصحراء يمكنه أن يدفع نحو “الحكم الذاتي”

2022-05-10 / 23:06
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، إن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الحكومة الإسباني والعاهل المغربي الملك محمد السادس، جرى تنفيذ العديد من أهدافها.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مع نظيره الإسباني، على هامش الاجتماع الوزاري لـ “التحالف الدولي ضد داعش” المنعقد بمدينة مراكش

وكشف وزير الخارجية إن البيان المشترك الصادر عن المحادثات بين ملك المغرب ورئيس الحكومة الإسباني حدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب تنفيذها ووضعها حيز التنفيذ لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

وشدد على أن المغرب يقدر موقف إسبانيا من الصحراء في إطار الحركة الدولية لدعم إيجاد حل للنزاع المفتعل.

واعتبر أن: “موقف إسبانيا من الصحراء ا منسجم مع أغلب الدول العربية ودول العالم، وأن الحل الممكن هو الحكم الذاتي في إطار احترام الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه

وقال بوريطة ..” من يريد حل المشكلة يمكنه أن يدفع نحو الحل الوحيد الواقعي المرتبط بالحكم الذاتي”.

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