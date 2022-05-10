بوريطة: علاقة المغرب بإسبانيا ليست ضد أحد

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الحكومة الإسباني والعاهل المغربي الملك محمد السادس، جرى تنفيذ العديد من أهدافها.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مع نظيره الإسباني، على هامش الاجتماع الوزاري لـ “التحالف الدولي ضد داعش” المنعقد بمدينة مراكش .

وذكر أبوريطة ان إسبانيا بإمكانها الاعتماد على المغرب كشريك موثوق، وأن المغرب يعتمد على إسبانيا كحليف وشريك في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المغرب يريد أن يبقى على تنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، مع التأكيد على أن العلاقة بين البلدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0