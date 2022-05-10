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مصرع صحفيتين في المكسيك برصاص مجهولين

2022-05-10 / 21:24
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هبة بريس _ وكالات

لقيت صحفيتان مصرعهما، في مدينة كوسولياك بالمكسيك، بعد أن أطلق مجهول النار عليهما.

وقال شقيق إحدى الصحفيتين، اليوم الثلاثاء، إن شقيقته يسينيا مولينيدو فالكوني، التي تعمل مديرة لموقع إخباري على الإنترنت في جنوب شرق المكسيك، تلقت تهديدا خلال الأسابيع الماضية على خلفية عملها الصحفي قبل أن تقتل مع زميلتها

وتم إطلاق الرصاص على فالكوني، مديرة موقع الفراز، وشيلا جوهانا جارسيا أوليفيرا، المراسلة في نفس الموقع، بعد ظهر يوم الاثنين أثناء جلوسهما في سيارة متوقفة خارج متجر، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

وبمقتلهما يرتفع عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في المكسيك حتى الآن خلال العام الجاري إلى 11 شخصا.
وجاءت وفاتهما بعد أيام فقط من مقتل صحفي آخر في ولاية سينالوا الشمالية.

وقال راميرو مولينيدو فالكوني الذي يعمل صحفيا هو الآخر إن شقيقته الصغرى تلقت تهديدات عبر مكالمات هاتفية تأمرها بحذف قصص متعلقة بالجريمة من موقعها.

وأشار إلى أنها كانت قد كرست تغطيتها خلال الفترة الأخيرة لمجلس مدينة كوسولياك. سلمت السلطات جثتي المرأتين لأسرتيهما قبل فجر الثلاثاء.

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