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برلماني ألماني يتوقع أزمة عالمية بسبب تعطل إمدادات الحبوب

2022-05-10 / 21:19
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هبة بريس _ وكالات

أعلن البرلماني الألماني أويغين شميدت أن تعطل إمدادات الحبوب من أوكرانيا قد يؤدي إلى أزمة عالمية وحدوث مجاعات في العالم.

وقال شميدت: “سيؤثر الانخفاض في عمليات التصدير من الأراضي أوكرانية أولا على أسعار الحبوب، وثانيا سيظهر في البلدان التي يتم تصدير الحبوب إليها تهديدات بالمجاعة. أي أنه يمكننا توقع اضطرابات عالمية تصل إلى حد النزاعات العام المقبل”.

وتحدثت منظمة الأغذية والزراعة في وقت سابق عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

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‫3 تعليقات

  1. الدول الفلاحية ستلجا إلى حلول بديلة إلى محاربة المجاعة من خضر وفواكه….

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