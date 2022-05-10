الصحة العالمية ترجح وجود صلة "محتملة" بين التهاب القلب ولقاحات مضادة لكوفيد
الصورة من الارشيف

الصحة العالمية: سياسة “صفر كوفيد” الصينية غير قابلة للاستمرار

2022-05-10 / 20:45
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هبة بريس

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن استراتيجية الصين القائمة على “صفر إصابات بكوفيد” غير قابلة للاستمرار، مشددا على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف “عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظرا إلى سلوك الفيروس حاليا وما نتوقعه في المستقبل. الانتقال الى استراتيجية مختلفة في غاية الأهمية”.

بدوره، أشار مدير الحالات الطارئة مايكل راين إلى أنه “يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه في البيانات.. هذه الاستراتيجية سمحت للصين لبعض الوقت بتسجيل عدد قليل من الوفيات مقارنة بعدد سكانها”، موضحا أنه “شيء تريد الصين الحفاظ عليه”.

وأضاف: “أمام ارتفاع عدد الوفيات منذ فبراير ومارس، من المنطقي أن تتحرك الحكومة.. لكن كل هذه الإجراءات كما كررنا منذ البداية يجب أن تتخذ في إطار احترام الأفراد وحقوق الإنسان”.

في نهاية الأسبوع الماضي أكدت الصين أنها ستستمر في استراتيجيتها “صفر كوفيد الورقة الرابحة الرئيسية” لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي حيث يحتج السكان الآن بالطرق على الأقدار على النوافذ.

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