الولايات المتحدة.. انتحار ضابطة أمريكية هرّبت سجينا خطيرا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية أن حارسة سجن كانت قد هربت مع متهم بجريمة قتل من سجن في ألاباما، انتحرت بإطلاق النار على نفسها أثناء القبض عليهما.

وتوفيت فيكي وايت، 58 عاما، في المستشفى بعد القبض عليها مع كيسي وايت، 38 عاما، في ولاية إنديانا بعد مطاردة من قبل الشرطة.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، أكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فاندربيرغ أن فيكي وايت توفيت في مستشفى محلي بعد إطلاق النار على نفسها أثناء الاعتقال.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات حول وفاتها بعد تشريح الجثة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن وايت شوهدت وهي تغادر فندقا في إيفانسفيل بولاية إنديانا، وهي ترتدي باروكة شعر مستعار قبل ركوبها في سيارة يقودها كيسي وايت.

وأعقب ذلك مطاردة للشرطة، انتهت عندما صدم ضابط سيارته بسيارة الهاربين من طراز كاديلاك، وعند هذه النقطة استسلم كيسي وايت، قائلا إن “زوجته” أطلقت النار على نفسها وتحتاج إلى المساعدة.

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