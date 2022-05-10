الصورة من الارشيفر

باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية

2022-05-10 / 18:36
2
هبة بريس _ الرباط

رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مشيدا بجهود البلدين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر.

جاء تصريح باشاغا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال باشاغا: “أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا”

وأكد الوزيران في البيان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما أثنيا على الجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

البلاد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في اتصال هاتفي … بوريطة يتباحث مع كاتب الدولة الأمريكي

في اتصال هاتفي … بوريطة يتباحث مع كاتب الدولة…

2022-05-10 / 22:28
Photo of أخنوش.. الحكومة ستشكل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء

أخنوش.. الحكومة ستشكل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين…

2022-05-10 / 22:20
Photo of الصحراء المغربية.. النيجر تشيد بجهود المغرب في إطار الأمم المتحدة

الصحراء المغربية.. النيجر تشيد بجهود المغرب في إطار الأمم…

2022-05-10 / 21:45
Photo of الاستقلال يُهاجم “التدبير الكارثي” للعدالة والتنمية

الاستقلال يُهاجم “التدبير الكارثي” للعدالة والتنمية

2022-05-10 / 18:27
Photo of نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يزور المغرب

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يزور المغرب

2022-05-10 / 17:52
Photo of بوريطة يتباحث مع السكرتير البرلماني لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية

بوريطة يتباحث مع السكرتير البرلماني لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية

2022-05-10 / 17:39
Photo of أخنوش: بلادنا استطاعت وضع رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال

أخنوش: بلادنا استطاعت وضع رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال

2022-05-10 / 17:16
Photo of غينيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

غينيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم…

2022-05-10 / 17:03
Photo of أخنوش: “إصلاحات الملك” مكنت من توفير بيئة سليمة واستقرار سياسي واجتماعي

أخنوش: “إصلاحات الملك” مكنت من توفير بيئة سليمة واستقرار…

2022-05-10 / 16:17
Photo of لإعداد برنامج عملها ..تخصيص جماعة طنجة 200 مليون لمكتب دراسات يثير الجدل

لإعداد برنامج عملها ..تخصيص جماعة طنجة 200 مليون لمكتب…

2022-05-10 / 14:58

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق