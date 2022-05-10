الاستقلال يُهاجم “التدبير الكارثي” للعدالة والتنمية

هبة ب يس _ الرباط

هاجم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام رافضا الإتهامات الموجهة لحكومة عزيز اخنوش

وقال عبد القادرالكيحل فيما معناه ، : “ ما نعيشه اليوم من صعوبات هو نتاج لتسييرهم … إنه نتاج لعشر سنوات من التدبير الكارثي”.

وأكد لكحيل بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن “عشر سنوات كانت كافية لأي حكومة للقيام بنهضة تنموية كبرى، بالنظر للإرث الإيجابي الذي تركته الحكومات السابقة، وللإمكانات غير المسبوقة التي أتاحها دستور2011”

وأضاف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، “ما دام الشيئ بالشيئ يذكر، أذكر الجميع ببعض من معالم “التركة الثقيلة” لمن دبورا الحكومتين السابقيتين في سنوات عادية، من دون احتساب سنتي الجائحة حتى ننظر بشفافية إلى وضعية الاقتصاد الوطني من خارج صندوق الأزمة”.

عرج الكيحل على ما اسماه “التدبيرالكارثي للعدالة والتنمية مشيرا الى انتقال عدد المقاولات المفلسة من أقل من 3000 مقاولة سنة 2011 إلى أزيد من 8000 مقاولة سنة 2018،

وقال ايضا ان المغرب احتل مراتب متأخرة سنة 2018 ضمن 157 دولة، من خلال تموقعه في المرتبة 98 بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، والمرتبة 112 في الإنفاق الاجتماعي، والمرتبة 78 في السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

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