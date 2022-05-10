الاستقلال يُهاجم “التدبير الكارثي” للعدالة والتنمية
هاجم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام رافضا الإتهامات الموجهة لحكومة عزيز اخنوش
وقال عبد القادرالكيحل فيما معناه ، : “ ما نعيشه اليوم من صعوبات هو نتاج لتسييرهم … إنه نتاج لعشر سنوات من التدبير الكارثي”.
وأكد لكحيل بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن “عشر سنوات كانت كافية لأي حكومة للقيام بنهضة تنموية كبرى، بالنظر للإرث الإيجابي الذي تركته الحكومات السابقة، وللإمكانات غير المسبوقة التي أتاحها دستور2011”
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، “ما دام الشيئ بالشيئ يذكر، أذكر الجميع ببعض من معالم “التركة الثقيلة” لمن دبورا الحكومتين السابقيتين في سنوات عادية، من دون احتساب سنتي الجائحة حتى ننظر بشفافية إلى وضعية الاقتصاد الوطني من خارج صندوق الأزمة”.
عرج الكيحل على ما اسماه “التدبيرالكارثي للعدالة والتنمية مشيرا الى انتقال عدد المقاولات المفلسة من أقل من 3000 مقاولة سنة 2011 إلى أزيد من 8000 مقاولة سنة 2018،
وقال ايضا ان المغرب احتل مراتب متأخرة سنة 2018 ضمن 157 دولة، من خلال تموقعه في المرتبة 98 بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، والمرتبة 112 في الإنفاق الاجتماعي، والمرتبة 78 في السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.
6 تعليقات
Et Stiqlal qu a t il fait quand il etait au pouvoir depuis des dizaines d annees.
الفشل الأكبر عندما ترمي بفضلك على الآخرين لماذا ترشحت مادمت لا تستطيع تغيير الأمور وأين هو برنامجك الإنتخابي
كلكم في كفة واحدة لتبدير.
أنا لن أقول للبرلماني الاستقلالي بأن حزبه لم يغادر الحكومات السابقة إلا بعض اللحظات. و أن كوارث كل الحكومات السابقة شارك فيها. و الآن، ما علي حزبه إلا أن يفي بما واعد به من أجل إصلاح الاختلافات و ما افسدته حكوماتا “الباجدة”!
ليسقف اثمان المحروقات و يصلح صندوق التقاعد و يرفع القدرة الشرائية للمغاربة…
لنرى ” حنة اديكم”؟ إننا لم نرد و لم نسمع لزعيمكم!
النقد سهل. لكن العمل هو الأصعب.
كلكم يواسي في التحالف مع الفساد لهلك المواطن المسكين.
حكومة فاشلة و قبل سنتها الأولى بدأت تبحث عن المبررات و على من تعلق فشلها.
على العموم نحن نجمع الحجر، رغم أنهم قالوا من هنا خمس سنوات كل مغربي سوف يأخذ 2500 درهم شهريا، و نحن سوف ننتظر سبتمبر 2026 لناخذ 2500x12x5 اي 150000 درهم باثر رجعي، فالوعود ساهلة لكن العمل ثم العمل اللي صعيب.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.