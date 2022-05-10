رشق سيارات للأمن والقوات المساعدة بالحجارة يجر أشخاص للاعتقال

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة مساء أمس الاثنين 10 ماي الجاري، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون برشق سيارتين للشرطة والقوات المساعدة بالحجارة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء مساء يوم السبت 7 ماي الجاري.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تجمهر مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم وتبادلهم للعنف بالشارع العام بحي “درب الكبير”، وهو ما استدعى تدخل الدوريات الأمنية التي واجهها المشتبه فيهم بالرشق بالحجارة، وذلك قبل أن يتم توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 15 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

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