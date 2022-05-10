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غينيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-05-10 / 17:03
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هبة بريس

جددت جمهورية غينيا، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بمراكش، إن غينيا لا زالت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية ، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب، في إطار الأمم المتحدة، من أجل تسوية هذا النزاع.

وبعد أن شدد على أن ” بلاده تقف في صف المغرب والأمم المتحدة” قال السيد كوياتي ” إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

وأضاف الوزير الغيني عقب محادثاته التي جرت على هامش التحضير لانعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، غدا الأربعاء، “أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي” و كافة “جهوده الجادة”.

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