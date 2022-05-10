الحموشي ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة يوقعان “خطاب نوايا”

2022-05-10 / 16:58
0
هبة بريس

وقّع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة، يومه الثلاثاء 10 ماي 2022 بمدينة الرباط، “خطاب نوايا” يُحدد مجالات وأشكال التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وينطلق هذا الاتفاق الثنائي، من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة وشرطة الأراضي المنخفضة من جهة ثانية، كما أنه يهدف إلى تثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.

ويشكل “خطاب النوايا” الموقع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في الأراضي المنخفضة “إطارا اتفاقيا” لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني.

كما يحدد هذا الخطاب نطاق التعاون، الذي يبقى قابلا للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

وحرصا على تنسيق الجهود المشتركة، وضمان نجاعة وسرعة التعاون الثنائي بين الطرفين، فقد تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني.

ويؤشر توقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة على “خطاب النوايا” المشترك، على مدى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خصوصا في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وكذا تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مع إحتفالها باليوم العالمي..جمعيات تطالب الجهات المختصة حماية شجرة الاركان

مع إحتفالها باليوم العالمي..جمعيات تطالب الجهات المختصة حماية شجرة…

2022-05-10 / 17:43
Photo of التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة

التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية…

2022-05-10 / 17:33
Photo of رشق سيارات للأمن والقوات المساعدة بالحجارة يجر أشخاص للاعتقال

رشق سيارات للأمن والقوات المساعدة بالحجارة يجر أشخاص للاعتقال

2022-05-10 / 17:26
Photo of أخنوش: وضعنا إجراءات دقيقة لإنقاذ المقاولات من تداعيات الجائحة

أخنوش: وضعنا إجراءات دقيقة لإنقاذ المقاولات من تداعيات الجائحة

2022-05-10 / 16:54
Photo of أخنوش: “جائحة كورونا كشفت مواطن الضعف والقوة في نسيجنا الوطني”

أخنوش: “جائحة كورونا كشفت مواطن الضعف والقوة في نسيجنا…

2022-05-10 / 15:55
Photo of وجدة .. زبون يكتشف تحويل مالي عن طريق الخطأ يفوق 13 مليار سنتيم

وجدة .. زبون يكتشف تحويل مالي عن طريق الخطأ…

2022-05-10 / 15:10
Photo of الصحة: الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتشار ضعيف لكورونا

الصحة: الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتشار ضعيف لكورونا

2022-05-10 / 14:18
Photo of بالفيديو.. درك تيط مليل يقود حملة ضخمة ضد الدراجات النارية المعدلة و المشتبه بهم

بالفيديو.. درك تيط مليل يقود حملة ضخمة ضد الدراجات…

2022-05-10 / 14:07
Photo of “صحاب جيليات” يحتلون عين دياب و زوار الكورنيش ينشدون تدخل الأمن

“صحاب جيليات” يحتلون عين دياب و زوار الكورنيش ينشدون…

2022-05-10 / 13:33
Photo of بعد تبخر حلمهم في العمرة.. مواطنون ينتظرون استرجاع المبالغ المدفوعة للوكالات

بعد تبخر حلمهم في العمرة.. مواطنون ينتظرون استرجاع المبالغ…

2022-05-10 / 10:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق