أخنوش: انبثاق 918 مشروع في إطار استراتيجية “صنع في المغرب”

هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تفعيل استراتيجية صنع في المغرب، عرف انبثاق ما يقارب 918 مشروع باستثمار يقارب 39 مليار درهم.

وذكر رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذه المشاريع ستساهم في توفير 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة، يضيف أخنوش، المشاريع الغذائية والشبة غذائية 26% ، والكيمائية وشبة كيمائية 19%، كذا الصناعة الميكانية والمعدنية 13 %، والنسيج 12%.

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