أخنوش: انبثاق 918 مشروع في إطار استراتيجية “صنع في المغرب”

2022-05-10 / 16:47
1
هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تفعيل استراتيجية صنع في المغرب، عرف انبثاق ما يقارب 918 مشروع باستثمار يقارب 39 مليار درهم.

وذكر رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذه المشاريع ستساهم في توفير 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة، يضيف أخنوش، المشاريع الغذائية والشبة غذائية 26% ، والكيمائية وشبة كيمائية 19%، كذا الصناعة الميكانية والمعدنية 13 %، والنسيج 12%.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 1.6 مليار أورو بالقطاع الخاص بالمغرب

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 1.6 مليار أورو…

2022-05-11 / 16:44
Photo of حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب ينمو بنسبة 50٪ بداية 2022

حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب ينمو بنسبة 50٪…

2022-05-11 / 12:58
Photo of الخطوط الملكية المغربية وطيران الامارات تبرمان شراكة بالرمز

الخطوط الملكية المغربية وطيران الامارات تبرمان شراكة بالرمز

2022-05-11 / 07:30
Photo of أخنوش: حصة الاستثمار العمومي ستبلغ حوالي 245 مليار درهم في ميزانية 2022

أخنوش: حصة الاستثمار العمومي ستبلغ حوالي 245 مليار درهم…

2022-05-10 / 16:32
Photo of سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

2022-05-10 / 10:08
Photo of بالأرقام.. مبيعات الإسمنت تسجل انخفاضا خلال الشهر المنصرم

بالأرقام.. مبيعات الإسمنت تسجل انخفاضا خلال الشهر المنصرم

2022-05-10 / 09:22
Photo of تقرير: 52% من أرباب الصناعة بتوقعون استقرار تكاليف الاستثمار

تقرير: 52% من أرباب الصناعة بتوقعون استقرار تكاليف الاستثمار

2022-05-10 / 07:30
Photo of إحداث 24 ألفا و660 مقاولة عند متم مارس بالمغرب

إحداث 24 ألفا و660 مقاولة عند متم مارس بالمغرب

2022-05-10 / 00:05
Photo of بعد ارتفاعه إلى أعلى المستويات…النفط يتراجع 5%

بعد ارتفاعه إلى أعلى المستويات…النفط يتراجع 5%

2022-05-09 / 21:46
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة المتجددة

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة…

2022-05-09 / 15:00

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق