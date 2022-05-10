أخنوش: انبثاق 918 مشروع في إطار استراتيجية “صنع في المغرب”

2022-05-10 / 16:47
0
هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تفعيل استراتيجية صنع في المغرب، عرف انبثاق ما يقارب 918 مشروع باستثمار يقارب 39 مليار درهم.

وذكر رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذه المشاريع ستساهم في توفير 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة، يضيف أخنوش، المشاريع الغذائية والشبة غذائية 26% ، والكيمائية وشبة كيمائية 19%، كذا الصناعة الميكانية والمعدنية 13 %، والنسيج 12%.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: حصة الاستثمار العمومي ستبلغ حوالي 245 مليار درهم في ميزانية 2022

أخنوش: حصة الاستثمار العمومي ستبلغ حوالي 245 مليار درهم…

2022-05-10 / 16:32
Photo of سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

2022-05-10 / 10:08
Photo of بالأرقام.. مبيعات الإسمنت تسجل انخفاضا خلال الشهر المنصرم

بالأرقام.. مبيعات الإسمنت تسجل انخفاضا خلال الشهر المنصرم

2022-05-10 / 09:22
Photo of تقرير: 52% من أرباب الصناعة بتوقعون استقرار تكاليف الاستثمار

تقرير: 52% من أرباب الصناعة بتوقعون استقرار تكاليف الاستثمار

2022-05-10 / 07:30
Photo of إحداث 24 ألفا و660 مقاولة عند متم مارس بالمغرب

إحداث 24 ألفا و660 مقاولة عند متم مارس بالمغرب

2022-05-10 / 00:05
Photo of بعد ارتفاعه إلى أعلى المستويات…النفط يتراجع 5%

بعد ارتفاعه إلى أعلى المستويات…النفط يتراجع 5%

2022-05-09 / 21:46
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة المتجددة

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة…

2022-05-09 / 15:00
Photo of دراسة: حوالي ثلث المغاربة يرغبون في تغيير وظائفهم

دراسة: حوالي ثلث المغاربة يرغبون في تغيير وظائفهم

2022-05-07 / 16:33
Photo of تقرير: الحسيمة تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تقرير: الحسيمة تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2022-05-07 / 12:42
Photo of بسبب انخفاض أسعار الزيوت والحبوب.. “الفاو”: تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائية

بسبب انخفاض أسعار الزيوت والحبوب.. “الفاو”: تراجع طفيف في…

2022-05-06 / 12:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق