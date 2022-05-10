عزيز أخنوش

أخنوش: “جائحة كورونا كشفت مواطن الضعف والقوة في نسيجنا الوطني”

2022-05-10 / 15:55
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هبة بريس - الرباط

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسىة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الأوضاع التي فرضتها الجائحة، ستؤدي لا محالة إلى إعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، مضيفا أنه بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية.

وأشار رئيس الحكومة، أن الجائحة أظهرت أيضا حجم الاقتصاد الغير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، لافتا الى أن التقلبات الجيواستراتيجية المتسارعة في العالم تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير اولوياتها الاقتصادية لتحقيق أمنها الطاقي الغذائي والدوائي.

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