دبلوماسي مغربي يرأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في لبنان

هبة بريس

عين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدبلوماسي المغربي أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ، لترؤس بعثة الجامعة التي ستقوم بمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان ، المقرر تنظيمها يوم 15 من الشهر الجاري.

وذكرت الجامعة العربية في بيان الثلاثاء أنه تمهيدا لأداء مهمتها الرقابية، من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات، بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني.

وأوضح البيان أنه تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية طبقاً للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد.

ويتوجه الناخبون في لبنان الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد، يعد الأول بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. وتتنافس في الانتخابات 718 قائمة موزعة على 15 دائرة لاختيار 128 نائبا.

الجدير بالذكر أيضا، أن هذه الانتخابات تجري في ظل غياب أبرز مكون سياسي سني بعد أن أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوض الاستحقاق.

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