بركان .. نبيل بنعبدالله يترأس حفلا تأبينيا للراحل “محمد وحالو”

هبة بريس : وجدة

ترأس نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية مساء أمس الاثنين 09 ماي الجاري بمدينة بركان، حفلا تأبينيا للراحل”محمد وحالو” الذي وافته المنية مؤخرا، بمعية رحال الزكراوي عضو مجلس الرئاسة وعزوز الصنهاجي عضو الديوان السياسي، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي لبركان و عدد من رؤساء الجماعات الترابية و فعاليات سياسية ومدنية ونقابية وثقافية و دينية.

وكان الأمين العام، فور وصوله الى بركان، زار بيت الراحل الفقيد مقدما العزاء باسم كافة الحزب إلى أفراد الأسرة.

للإشارة، فالمرحوم محمد وحالو عضو سابق في اللجنة المركزية للحزب، وعضو سابق بغرفة المستشارين، وسبق أن ترأس المجلس الجماعي لمدينة بركان، حيث عُرف بوطنيته العالية والتزامه الحزبي والتزامه واستقامته.

يُذكر أن الحفل التأبيني بادر إلى تنظيمه الفرع الاقليمي للحزب ببركان، بدعم من طرف المجلس الإقليمي لبركان و المجلس الجماعي لبركان، وبتنشيط من مجموعة الطريقة القادرية البوتشيشية للمديح و السماع.

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