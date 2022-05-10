وزير خارجية البحرين يثمن الدور البارز للملك في الدفاع عن القدس

هبة بريس

ثمن وزير الخارجية البحريني، السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، الدور البارز الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وحفظ هويته ودعم صمود المقدسيين والعمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وأفاد بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بمراكش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع نظيره البحريني، أن الوزيرين أكدا، بالمناسبة، على مركزية القضية الفلسطينية ومحوريتها بالنسبة للأمة العربية.

كما أكد الوزيران، يتابع المصدر ذاته، على أولوية هذه القضية في السياسة الخارجية للبلدين انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، حفظهما الله، وتمسك صاحبي الجلالة القوي بحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستعرض الوزيران، كذلك، يضيف البيان المشترك، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وشددا على أهمية العمل العربي المشترك في تعزيز قدرات الدول العربية وحفظ أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة لبلدانها، وعبرا عن بالغ ارتياحهما لتوافق وجهات نظرهما إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

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