البحرين تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

هبة بريس

جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بمراكش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية البحريني.

وأبرز السيد الزياني أن موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية في 14 ديسمبر 2020، بقرار من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، حفظه الله، ويتواصل في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية.

وشكل اللقاء أيضا مناسبة جدد خلالها السيد ناصر بوريطة، موقف المملكة المغربية الثابت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وأية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.

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