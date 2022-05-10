تزنيت : العثور على جثة شاب والدرك يفتح تحقيقا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على مدى يومين، لازالت التحريات قائمة لدرك مركز القضائي بتزنيت، من تحديد ظروف وملابسات وفاة شاب عشريني، عثر على جثته بجنبات الطريق الرابطة بين تزنيت وجماعة أكلو يوم الاحد الماضي.

المعطيات المتوفرة لدى مصالح الدرك، أن الهالك ينتمي الى منطقة آيت براييم بنفس الاقليم، وظهور اثار ضربات على مستوى الرأس، فيما تبقى ملابسات وظروف الواقعة مجهولة إلى حدود الساعة.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة، بنقل الجثة قصد التشريح الطبي بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد الوقوف على سب الوفاة.

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