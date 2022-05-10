بالفيديو.. درك تيط مليل يقود حملة ضخمة ضد الدراجات النارية المعدلة و المشتبه بهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
استجاب عناصر الدرك الملكي بسرية تيط مليل ضواحي الدار البيضاء لمطالب الساكنة التي ارتفعت مؤخرا في ظل تنامي ظاهرة الدراجات النارية المعدلة التي لا يحترم أصحابها القانون.
و شن عناصر الدرك الملكي بتيط مليل و بإشراف مباشر من قائد السرية حملة ضخمة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون، و خاصة المعدلة، حيث تم توقيف و حجز العشرات من الدراجات النارية في ساعات قليلة.
و موازاة مع ذلك، أوقفت عناصر الدرك الملكي بذات السرية عددا من الأشخاص المشتبه بهم و تم تنقطيهم، فيما تم نقل بعض منهم لمقر الدرك للتأكد من هوياتهم و لتعميق البحث معهم.
و استحسنت ساكنة تيط مليل المتاخمة للعاصمة الاقتصادية مثل هاته الحملات خاصة أنها تأتي في وقت يشهد بعض التسيب و الفوضى من طرف المنحرفين و بعض أصحاب الدراجات النارية.
تفاصيل أوفى بخصوص حملة درك تيط مليل تجدونها في المقطع التالي:
20 تعليقات
يجب منع كلي هؤلاء اصحاب الدراجات النارية بالاخص في منتصف الليل لأنهم يسببون شوشرة لدى السكان.
عدم التربية الخلقية م هي من مسببات هذه التصرفات ؛ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنه طيش الشباب ؛ لقد كثرت الفتاوى بهذه الدراجات النارية وأصبح المواطن يعاني منها..
يجب محاربة هؤلاء الأشخاص الذين يزعجون الأحياء بهذه الدرجات النارية وكل من ضبط يفعل بها الشغب يجب حجز دراجته النارية في مستودع الدراجات النارية.
كل من ضبط بمخالفة للقانون يجب محاكمته فوراً وحجز دراجته النارية حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية…
يجب حملة توعية تحسيسية لهؤلاء الشباب الطائش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كثرة هذه الظاهرة بكثرة وخاصة في المدن الكبرى مما يؤون الى عرقلة السير وسط المدينة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
هذه الظاهرة تسبب الفوضى والاضرابات النفسية بضجيجها المرتفع لدى السكان.لهذا يجب تطبيق القانون عليهم كل من سولت له نفسه بازعاج المواطنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هؤلاء اصحاب الدرجات النارية لا يعرفون من هو مريض ويقومون بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية مما يسببون في أزمات قلبية مفاجئة لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء…
المغرب بأكمله يعيش هذة الظاهرة اللاخلاقية في حق المواطن الذين يذهبون ضحايا هؤلاء اصحاب الدرجات النارية ؛ وبالاخص الأطفال والمسنين.وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب الحد من هذه الظاهرة وإن تضع الحكومة حلا مناسبا للحد منها من أجل راحة السكان…
أصبحنا نشعر بالخوف عندما نرى دراجة نارية من الحجم الكبير وعليها شابان فسرعتها تهدد المارة ولصوص الخطف غالبا يستعملون هذه الدراجات.نأمل أن تعم حملة المراقبة جميع مدن المملكة وأن تحجز دراجات اللصوص الذين يهددون امن المواطنين.
كل من يخرق القانون يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره..
بسببهم كثر النصب والسرقة والخطف والفساد الأخلاقي ولا ندري السبب الرئيسي لهؤلاء هل عدم التربية الخلقية ام قلة الأمن والأمان وكل ما نقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
اصحاب الدرجات النارية لا يحترمون قانون السير وسط المدينة ويقومون بأفعال وتصرفات كأنهم في محلبة السباق….
شباب طائش يجب إعادة تربيتهم من جديد….
هذآ المشكل اصبح كبير وغويص جدآ لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تجد حلا والحد منها..
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة أصحاب الدرجات النارية..
كلنا متضامنين مع هؤلاء السكان يجب ان نتحد معهم للحد من انتشار ظاهرة اصحاب الدرجات النارية التي تشكل خطر على السكان ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حين يصاب احدهم إثر حادثة سير اتمنى ان يكون هو الوحيد و من معه المتوفى او المصاب بعاهة.