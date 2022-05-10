بالفيديو.. “حراكة أفارقة” يختطفون فتاة قاصر بالبيضاء و الأمن يمشط مقبرة مهجورة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاشت منطقة حي الفرح بالدار البيضاء مساء أمس حالة استنفار من طرف عناصر الأمن بعد التبليغ عن واقعة اختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة من طرف مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

و حسب إفادات شهود عيان لميكروفون هبة بريس، فقد كانت فتاة قاصر في نزاع مع عائلتها و غادرت بيت الأسرة في ساعة متأخرة، حيث قابلت في طريقها أحد شباب الحي الذي حاول إقناعها بالعدول عن فكرة مغادرة بيت العائلة خاصة في وقت متأخر.

و في الوقت الذي كانت الفتاة برفقة إبن حيها، يضيف الشهود، فوجئ الاثنان معا بأشخاص مجهولي الهوية يبدو أنهم من إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء و هما يحملان سيوفا كبيرة الحجم و يهاجمانهما.

و أكد الشهود أن الشاب مرافق الفتاة تعرض للاعتداء و سرقة هاتفه النقال من طرف المعتدين، قبل أن يلوذ بالفرار و يترك الفتاة القاصر برفقتهما ليقوما بعد ذلك بإرغامها على مرافقتهم بالقوة لداخل مقبرة مهجورة بالقرب من حي لاسيكون.

و أبلغ عدد من سكان الحي عناصر الأمن عن الواقعة، و هو ما دفع الشرطة للتحرك حيث حضر عدد من الأمنيين لمكان الحادث و قاموا بتمشيط المقبرة المهجورة و محيطها مرفوقين بعدد من أبناء الحي.

و نطرا لصعوبة تضاريس المقبرة التي تعج بخيام عشوائية يقطنها “حراكة” أفارقة، لم يتم العثور على الفتاة حسب الشهود، فيما أوقف عناصر الأمن عددا من الأشخاص الذين تم نقلهم لمقر الدائرة الأمنية للتحقيق معهم.

تفاصيل أوفى بخصوص هاته الواقعة تجدونها في المقطع التالي:

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