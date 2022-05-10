يونيو المقبل…. بداية العمل باللغة الأمازيغية بمصالح وزارة الداخلية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أبلغت وزارة الداخلية مختلف مصالحها بكل العمالات والجماعات الترابية إضافة إلى مصالح الأمن لاعتماد الأمازيغية وإدراجها في كل مكاتب الاستقبال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية ايبتداء من فاتح يونيو 2022.

وأفادت بعض المصادر أن إدارات عمومية وولايات الأمن شرعت خلال الأيام الأخيرة الماضية، في تغيير لافتات كتبت بالفرنسية والعربية وتعويضها بأخرى كتبت بالأمازيغية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0